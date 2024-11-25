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Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki

Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki
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Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında başlayacak olan "Kalpazan", güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere 'İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?' sorusunu sorgulatacak. Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki!

Show TV'nin yeni dizisi ' Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de başladı. Güç ve para hırsının derinliklerine inen dizi, 'İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?' sorusunu izleyicilere sorgulatmayı hedefliyor. Dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal yer alıyor. Kalpazan CANLI izle! Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalpazan'ın 5. Bölümünde; Ayşe'yle yemeğe gidecek olan Kartal, harlanırken Ayşe ile konuştu. Ayşe, sözünü tamamlayamadan telefon kapandı. Dışarı çıkan Kartal, polislerin gelmesiyle dumura uğradı. Polisler, Kartal'ı sahte para basmaktan tutukladılar.

KALPAZAN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Adem ve Kartal Mesut'un cenazesinde gergin anlar yaşarken kaçma planları yapıyorlar. Canan'ın annesi boşanması için ısrarcı olurken Adem ve Kartal babaları Orhan'a katil olduklarını itiraf ediyor. Ayşe'yi eski kocası Fuat'tan korumak için onunla kavga eden Kartal başına daha büyük bir iş açıyor ve kamera kayıtlarından Ayşe'ye çarpan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Ayşe'nin ne yapacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. Tanıtıma damga vuran an ise Kartal ve Adem'in kaçmaya hazırlanırken polisin onları durdurması oluyor.

KALPAZAN BÖLÜMLERİ İZLE
KALPAZAN KONUSU NE?

Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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