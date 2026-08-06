TFF'nin yeni sezon öncesinde duyurduğu oyun kuralları, futbol karşılaşmalarında zaman kaybını önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda en dikkat çeken değişikliklerden biri de kale vuruşlarına yönelik oldu. "Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa ne olur, rakip takım korner mi kullanır?" sorusunun yanıtını merak eden futbolseverler, yeni uygulamanın ayrıntılarını araştırıyor. Yeni kurala göre süreyi aşan takımlar önemli bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Peki, yeni kale vuruşu kuralı nasıl uygulanacak?

KALE VURUŞU 5 SANİYE İÇİNDE KULLANILMAZSA RAKİP TAKIM KORNER KAZANACAK! TFF YENİ KURALI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını açıkladı. Futbolda zaman kaybını en aza indirmeyi ve karşılaşmaların daha akıcı oynanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında kale vuruşlarına da süre sınırı getirildi. Yeni sezon öncesi duyurulan değişikliklerin ardından "Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa ne olur?" ve "Rakip takım korner mi kullanır?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

TFF'nin açıkladığı yeni kurallar yalnızca kale vuruşlarını değil, oyuncu değişikliklerini, sakatlık prosedürlerini, taç atışlarını, VAR sistemini ve disiplin uygulamalarını da kapsıyor. Amaç ise oyun süresini daha verimli kullanmak, gereksiz beklemeleri azaltmak ve maç temposunu artırmak.

KALE VURUŞU 5 SANİYE İÇİNDE KULLANILMAZSA NE OLUR?

Yeni kurala göre kale vuruşunu kullanacak takımın topu 5 saniye içerisinde oyuna sokması gerekecek. Sürenin aşılması halinde hakem oyunu durduracak ve rakip takım lehine korner kararı verecek. Böylece kalecilerin ve savunma oyuncularının zaman geçirmek amacıyla kale vuruşunu geciktirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu düzenleme, özellikle maçların son bölümlerinde yaşanan zaman kayıplarını azaltmayı ve oyunun daha akıcı devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE 10 SANİYE KURALI

TFF'nin yeni sezon için duyurduğu önemli değişikliklerden biri de oyuncu değişikliklerinde uygulanacak süre sınırı oldu. Oyundan çıkan futbolcu, hakemin işaretinin ardından 10 saniye içinde saha dışına çıkmak zorunda olacak. Bu süreye uymayan futbolcunun yerine oyuna girecek oyuncu ise 1 dakika boyunca kenarda bekleyecek.

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU 1 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcular da yeni uygulamadan etkilenecek. Tedavisi tamamlanan oyuncu hemen oyuna dönemeyecek. Futbolcunun yeniden sahaya girebilmesi için 1 dakika boyunca saha kenarında beklemesi ve hakemin onayını alması gerekecek.

TAÇ ATIŞLARINDA 5 SANİYE SINIRI

Yeni sezonda taç atışlarını kullanacak futbolcular için de süre sınırı getirildi. Taç atışının 5 saniye içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma geçecek. Bu uygulamayla birlikte taç atışlarında yaşanan gereksiz beklemelerin azaltılması hedefleniyor.

VAR'IN KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi artık daha fazla pozisyonda devreye girecek. Yeni düzenlemeye göre VAR; hatalı ikinci sarı karttan verilen kırmızı kartlarda, yanlış korner kararlarında ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi gibi açık hakem hatalarında inceleme yapabilecek.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİNE SARI KART

TFF'nin açıkladığı yeni disiplin kuralları kapsamında futbolcuların maç sırasında yaptığı ağız kapatma hareketi sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirilecek. Bu hareketi yapan oyuncular hakem tarafından sarı kartla cezalandırılabilecek.

SERİNLEME MOLALARI 32 DERECE ÜZERİNDE UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek. Böylece serinleme molalarının uygulanmasında ortak bir standart oluşturulmuş olacak.

TFF YENİ KURALLARLA OYUN TEMPOSUNU ARTIRMAYI AMAÇLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlüğe koyduğu yeni kuralların temel amacı, maçlarda yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek ve futbolun daha akıcı oynanmasını sağlamak. Kale vuruşları, taç atışları, oyuncu değişiklikleri ve sakatlık prosedürlerine getirilen yeni uygulamaların yanı sıra VAR sisteminin genişletilen yetkileriyle birlikte Süper Lig'de daha hızlı ve daha adil bir oyun düzeninin oluşturulması hedefleniyor.

Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa ne olur, rakip takım korner mi kullanır? sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni oyun kurallarının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Maçlarda zaman kaybını önlemeyi hedefleyen yeni düzenleme kapsamında kale vuruşlarına süre sınırı getirilirken, kurala uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım da netlik kazandı. Peki, yeni kale vuruşu kuralı nedir ve 5 saniye içinde kullanılmayan kale vuruşunda ne olur?

TFF'nin Süper Lig'de hayata geçireceği yeni oyun kurallarıyla birlikte kale vuruşlarına ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Özellikle "Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa ne olur, rakip takım korner mi kullanır?" sorusunun yanıtı futbol kamuoyu tarafından merak ediliyor. Yeni uygulamaya göre belirlenen süre içerisinde kullanılmayan kale vuruşlarında rakip takım korner atışı kazanacak. Peki, yeni kural nasıl uygulanacak ve hangi durumları kapsıyor?

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kuralları:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.