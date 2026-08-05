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Reşit olmayan kız çocuklarını pazarlayan Koray Beşli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dijital materyallerinde, 18 yaşının altındaki reşit olamayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Koray...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dijital materyallerinde, 18 yaşının altındaki reşit olamayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Koray Beşli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Koray Beşli'nin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde, 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışmalar ve görseller tespit edildi. Elde edilen bulgular üzerine Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Raporda, cep telefonunda yapılan incelemelerde sohbet uygulamalarında küçük yaşta reşit olmayan kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığının belirlendiği, elde edilen bulguların soruşturma savcısının talimatıyla raporlandığı kaydedildi.

Yazışmalar rapora yansıdı

WhatsApp yazışmalarının incelenmesi sonucu, yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edildi. Raporda yer alan bir konuşmada, Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" mesajını gönderdiği, buna karşılık gelen "Kaç yaşında" sorusuna "17" yanıtını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" mesajlarına Beşli'nin, "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilgisine yer verildi.

Elde edilen dijital deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alınan Koray Beşli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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