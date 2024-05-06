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Kakava Şenlikleri ne zaman, nerede? Kakava nedir?

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Kakava Şenlikleri, her yıl baharın gelişini kutlamak için düzenlenen bir etkinliktir. Şenliklerin ne zaman ve nerede düzenleneceği merak konusu olmuştur. Ayrıca Kakava'nın ne olduğu da sıkça sorulan bir sorudur.

Kakava Şenlikleri, bölgenin ve ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle renkli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşir. Şenlikler kapsamında ateşler yakılır, müzikler çalınır, danslar edilir ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Peki, Kakava Şenlikleri ne zaman, nerede? Kakava nedir?

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Kakava Şenlikleri, Hıdırellez'in 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanmasına denk gelir ve genellikle bu tarihlerde gerçekleştirilir.

Kakava Şenlikleri ne zaman, nerede? Kakava nedir?

KAKAVA ŞENLİKLERİ NEREDE YAPILIR?

Edirne'nin Sarayiçi bölgesindeki Kakava Şenlikleri, Hıdırellez'in kutlandığı günlerde, özellikle 5 Mayıs gecesi başlar ve 6 Mayıs günü devam eder.

Kakava Şenlikleri ne zaman, nerede? Kakava nedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kakava Kutlaması Hıdırellez Edirne Etkinlikler Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

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