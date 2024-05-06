Kakava Şenlikleri, bölgenin ve ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle renkli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşir. Şenlikler kapsamında ateşler yakılır, müzikler çalınır, danslar edilir ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Peki, Kakava Şenlikleri ne zaman, nerede? Kakava nedir?

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Kakava Şenlikleri, Hıdırellez'in 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanmasına denk gelir ve genellikle bu tarihlerde gerçekleştirilir.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NEREDE YAPILIR?

Edirne'nin Sarayiçi bölgesindeki Kakava Şenlikleri, Hıdırellez'in kutlandığı günlerde, özellikle 5 Mayıs gecesi başlar ve 6 Mayıs günü devam eder.