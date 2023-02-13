Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kahta ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kahta merkez nerede? Kahta ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kahta ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Kahta ilçesi merak edildi. Peki, Kahta merkez nerede? Kahta ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kahta ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KAHTA NEREDE?

Kahta, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 127.534

Yüzölçümü: 1,490 km² (570 mil²)

KAHTA İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Adıyaman ilçesinin nüfusu 127.534'dür.

KAHTA HANGİ İLE BAĞLI?

Kâhta (Kürtçe: Kolik, Süryanice: Gakhti, Osmanlıca: romanize: Kölük), Adıyaman iline bağlı en büyük ilçedir. Nüfusu 127.534 kişidir. İlçenin 41 km kuzeyinde bulunan Nemrut Dağı tarihi ve kültürel eserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Kâhta adının kaynağı

İlçe adının kaynağı; Kâhta adının nereden geldiği yolunda kaynaklarda pek bilgi olmamakla beraber, tarihte, "Kâhta" isminin Persçe'de "Dağın Eteği" anlamına geldiği ve Komageneliler'den önce bölgede hakim olan Persler tarafından kullanıldığı, bu adın da eski yerleşim yerinin konumundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Eski ilçe merkezi Eski Kâhta'dır ve Nemrut Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır.

Tarihçe

Kâhta'nın geçmişi sabah medeniyetinin doğuş yeri olan Mezopotamya'ya yakın olması nedeniyle tarih öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. Bulunduğu coğrafî konum nedeniyle tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yörede yapılan arkeolojik kazılardan elde edinilen eser ve bulgular ile günümüze intikal eden canlı tarihi bulgular en belirgin kanıtlardır. Paleolitik, neolitik, kalkolitik dönem ve tunç devrine ait elde edilen eserler Adıyaman müzesinde sergilenmektedir. MÖ 2000 yıllarında Kommagene Krallığının kuruluşuna kadar (MÖ 69) Hititler, Mitanniler, Aramiler, Asurlular, Geç Hititliler, Persler, Kummurlar ile makedonyalı büyük İskender'in hakimiyeti ve Doğu Roma imparatorluğu egemenliği hüküm sürmüştür.

Tarihi yerler

Dünyanın 7. harikası (dünyanın en büyük açıkhava müzesi) Nemrut dağı öreni, Cendere Köprüsü, Eski Kahta kalesi, Arsemia, Karakuş Tümülüsü bunlar belli başlı ören yerleridir. Kahta'nın her tarafında bu ve buna benzer eşsiz kalıntılar bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük Zeus Kralının heykeli Nemrut dağı öreninin üzerindedir.