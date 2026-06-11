Kahramanmaraş’ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ salim bulundu

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin ve vatandaşların yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayancerit ilçesine bağlı Boylu Mahallesi’nde meydana geldi. Yahya Tosun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 3 yaşındaki oğlu Hasan Halis Emin Tosun’un kaybolduğunu bildirip yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından bölgeye asayiş ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri de arama çalışmalarına destek verdi. Kısa sürede geniş çaplı arama başlatılan bölgede ekipler, küçük çocuğun bulunması için çevrede titiz çalışma yürüttü.

EKİPLER VE MAHALLE SAKİNLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kayıp ihbarının ardından asayiş ekipleri ve vatandaşlar, Boylu Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda çocuğun bulunabileceği alanlar tek tek kontrol edildi. Yapılan aramalar neticesinde 3 yaşındaki Hasan Halis Emin Tosun, Boylu Göleti mevkiinde sağlıklı şekilde bulundu. Küçük çocuğun bulunması, ailesi ve mahalle sakinleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler tarafından bulunan Hasan Halis Emin Tosun’un herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi. Küçük çocuk, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. Olay, aile ve mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırırken, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Haber: Muhammet Özer