Kahramanmaraşlı öğrenciler kendi kitaplarını yayımladı

Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta ortaokul öğrencileri, yazdıkları hikâyelerden oluşan “Çocukların Kaleminden Değerlerimiz” adlı kitabı yayımladı. 30 özgün hikâye ve öğrenci çizimlerinden oluşan eser, gençlerin yazma becerilerini geliştirmeyi ve okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Çakmakçı Sait Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde yürüttükleri anlamlı proje kapsamında kendi kitaplarını yayımladı. “Çocukların Kaleminden Değerlerimiz” adlı eser, öğrencilerin kaleminden çıkan hikâyeler ve özgün çizimlerle dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN 30 ÖZGÜN HİKÂYE VE YARATICI ÇİZİMLER

Türkçe öğretmenleri Ayşe Kır ve Beytullah Demir rehberliğinde hazırlanan projede, öğrencilerin kaleme aldığı toplam 30 özgün hikâye bir araya getirildi. Kitapta yalnızca metinler değil, aynı zamanda öğrencilere ait çizimler de yer aldı.

Bu yönüyle eser, hem edebi hem de görsel anlamda zengin bir içerik sunarken, öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya koymasına imkan sağladı.

PROJEYLE YAZMA BECERİSİ VE ÖZGÜVEN DESTEKLENDİ

Hazırlanan proje ile öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmesi, kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendirmesi ve okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi hedeflendi. Süreç boyunca aktif rol alan öğrenciler, ortaya çıkan eserle önemli bir başarıya imza attı.

Okul Müdürü Ramazan Sevilir, projeye katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların eğitim hayatına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
