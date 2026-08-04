Kahramanmaraş'ta Vefalı Güllü: Biberonla Meyve Suyu İçen Eşek Sosyal Medyayı Sallıyor

Yılmaz’ın özenle büyüttüğü eşeğin doğduğu günden itibaren biberon ve pipetle meyve suyu içtiği, sahibinin verdiği komutları eksiksiz yerine getiriyor.

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen “Vefalı Güllü”, Yılmaz’ın seslenişlerine ve yönlendirmelerine anında karşılık vererek çevresindekilerin de dikkatini çekiyor.

İkili arasında geçen diyaloglar, sosyal medyada izleyenlerin yüzünü güldürürken çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Hayvancılıkla uğraşan Ersan Yılmaz, “Vefalı Güllü” ile kurduğu dostluğun yıllar içinde güçlendiğini belirtirken, eşeğinin kendisini adeta bir aile ferdi gibi gördüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Platformu