Kahramanmaraş'ta Vefalı Güllü: Biberonla Meyve Suyu İçen Eşek Sosyal Medyayı Sallıyor
Kahramanmaraş'ta hayvancılıkla uğraşan Ersan Yılmaz'ın doğduğu günden itibaren biberon ve pipetle meyve suyu içerek büyüttüğü eşeği 'Vefalı Güllü', sahibinin komutlarını eksiksiz yerine getiriyor. İkili arasındaki diyaloglar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Yılmaz eşeğini bir aile ferdi gibi gördüğünü söylüyor.
Yılmaz’ın özenle büyüttüğü eşeğin doğduğu günden itibaren biberon ve pipetle meyve suyu içtiği, sahibinin verdiği komutları eksiksiz yerine getiriyor.
Günlük yaşamın bir parçası haline gelen “Vefalı Güllü”, Yılmaz’ın seslenişlerine ve yönlendirmelerine anında karşılık vererek çevresindekilerin de dikkatini çekiyor.
İkili arasında geçen diyaloglar, sosyal medyada izleyenlerin yüzünü güldürürken çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
Hayvancılıkla uğraşan Ersan Yılmaz, “Vefalı Güllü” ile kurduğu dostluğun yıllar içinde güçlendiğini belirtirken, eşeğinin kendisini adeta bir aile ferdi gibi gördüğünü söyledi.