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Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A. (32), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hayatını kaybetti. E.A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için ilgili birimlere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerince inceleme başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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