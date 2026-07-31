Kahramanmaraş’ta peş peşe orman yangını korkuttu

İlk yangın, saat 11.00 sıralarında Göksun ilçesi Soğukpınar İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarın ardından bölgeye 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 yangın söndürme helikopteri ile diğer kurumlara ait 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 11.38’de kontrol altına alındı. Bölgede 16 personelin görev yaptığı, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Günün ikinci orman yangını ise saat 15.04’te Onikişubat ilçesine bağlı Doluca Mahallesi, Aksu İşletme Şefliği sorumluluk alanında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 yangın söndürme helikopteri ile diğer kurumlara ait 3 su ikmal aracı yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu saat 15.59 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede 21 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, her iki yangının da çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken, olay yerlerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Platformu