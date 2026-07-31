TPAO Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Bulgaristan kara sularında gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz aramalarında yer alacağı ortaklığa ilişkin detaylar belli oldu.

Tpao, 18 Şubat'ta Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak olduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, bugün aldığı kararla, Shell'in Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'ünü devretmesine izin verdi. Böylece, arama faaliyetlerine katılan yeni ruhsat sahibi TPAO oldu.

Kısmi devrin ardından sahayla ilgili ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 OMV olarak şekillendi.

18 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu saha, bizim Sakarya gaz sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız."

Kaynak: AA