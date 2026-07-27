Haberler

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Dr. Sait Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Platformu
Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Çok az süre tanıdı! Trump, büyük askeri harekata hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Hayko Cepkin: Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum

İfadeye çağrılan Hayko Cepkin sessizliğini ironik bir dille bozdu
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında Feyza Altun da ifade verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Bu adamın aslında kim olduğunu duyunca şoke olacaksınız
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı