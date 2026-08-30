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Kahramanmaraş'ta Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bağrıaçıklar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan sürücü Mehmet A. ile yolcular Sergen Y. ve Mehmet Yalvaç yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Yalvaç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bağrıaçıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. yönetimindeki 02 ADC 275 plakalı otomobil, Öztürk Mahallesi istikametinden Uludaz Mahallesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kazada sürücü Mehmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sergen Y. ve Mehmet Yalvaç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yalvaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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