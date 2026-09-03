Kahramanmaraş’ta önce kadını sonra kendini öldürdü

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle bir kadına silahla ateş etti. Saldırının ardından şahıs, aynı silahla kendisine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, her iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın nedenine ve yaşananların ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu