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Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen 2 kişi zehirli gaz ihtimaline karşı tedbirle kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen 2 kişi zehirli gaz ihtimaline karşı tedbirle kurtarıldı
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta su kuyusu açma çalışmasında kuyuya düşen 2 kişi, zehirli gaz ihtimaline karşı tedbir alan ekiplerce kurtarıldı. AFAD, itfaiye ve jandarma koordineli çalıştı; 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Su kuyusu açma çalışması sırasında kuyuya düşen 2 kişi için bölgeye ekipler sevk edildi. Kuyuda zehirli gaz bulunma ihtimali üzerine ekipler tedbir alarak kurtarma çalışması başlattı.

Afad, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kuyuya düşen 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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