Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen 2 kişi zehirli gaz ihtimaline karşı tedbirle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen 2 kişi zehirli gaz ihtimaline karşı tedbirle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta su kuyusu açma çalışmasında kuyuya düşen 2 kişi, zehirli gaz ihtimaline karşı tedbir alan ekiplerce kurtarıldı. AFAD, itfaiye ve jandarma koordineli çalıştı; 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Su kuyusu açma çalışması sırasında kuyuya düşen 2 kişi için bölgeye ekipler sevk edildi. Kuyuda zehirli gaz bulunma ihtimali üzerine ekipler tedbir alarak kurtarma çalışması başlattı.
Afad, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kuyuya düşen 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu