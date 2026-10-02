Kahramanmaraş'ta jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Çalışma kapsamında sürücülere “Bir Kural, Bir Ömür” temasıyla reflektif yelek dağıtıldı. Ekipler tarafından ayrıca güvenli sürüş kuralları, koruyucu başlık ve gözlük kullanımı ile özellikle gece saatlerinde trafikte görünür olmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve gece sürüşlerinde görünürlüklerini artıracak ekipmanları kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu