Kahramanmaraş'ta Evde İki Kişi Ölü Bulundu

Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden silah sesleri duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, aynı evde bulunan bir kadın ile bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından ev ve çevresinde inceleme başlatıldı.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu