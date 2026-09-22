Kahramanmaraş'ta arazide yürüyen AFAD ekibi çamura saplanan yaşlı adamı kurtardı

Kahramanmaraş'ta arazide yürüyen AFAD ekibi çamura saplanan yaşlı adamı kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 112'ye yaşlı bir erkeğin köprü altında çamura saplandığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle kilometrelerce yürüyen AFAD ekibi, yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay, saat 17.51 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, yaşlı bir erkeğin köprü altında çamura saplandığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Afad, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin arazi şartları nedeniyle AFAD ekipleri, vatandaşa ulaşabilmek için yaklaşık kilometrelerce yürüyerek ilerledi.
Ekiplerin zorlu arazi koşullarında sürdürdüğü arama-kurtarma çalışması sonucunda vatandaş bulunduğu yerde tespit edilerek bulunduğu bölgeden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu