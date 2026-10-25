Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt caddesi üzerinde yer alan kavşakta çıkış yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasınca görüntülenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu