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Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerindeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt caddesi üzerinde yer alan kavşakta çıkış yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasınca görüntülenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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