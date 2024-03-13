Kağan Mehmet Usta kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta kaç yaşında, nereli?
Kağan Mehmet Usta, 1966 yılında Gölcük'te doğan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun olan bir politikacıdır. 2019 yılında Bursa İznik Belediye Başkanı olarak seçilen Usta, evli ve üç çocuk babasıdır. Bursa- İznik Belediye Başkan adayı olan Usta'nın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Kağan Mehmet Usta kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta kaç yaşında, nereli?
KAĞAN MEHMET USTA KİMDİR?
- Kağan Mehmet Usta, 1966 yılında Gölcük'te doğdu.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun olan Usta, 2019'da Bursa İznik Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- İznik Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.