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Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne?

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Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu sevenleri tarafından takip ediliyor. Bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen İnanır'ın inme geçirdiği bildirilmişti. Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Kandir İnanır sağlık durumu hakkında son dakika açıklamalar...

KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Usta oyuncunun pıhtı atması sonucu inme geçirdiği bildirildi. Kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren İnanır'ın tıkanık damarının açıldığı açıklaması yapıldı.

Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne?

KADİR İNANIR SON DURUM NE?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Pazar günü sabah saatlerinde bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu: Acil ekibimiz hızla toparlandı ve ilk değerlendirmede İnanır'ın sağ tarafında felç belirtileri gözlendi, şuuru kapalıydı. Yapılan tetkikler sonucunda beyin tomografisinde ana damarda tıkanıklık tespit edildi. İşlem sırasında tıkalı damardaki pıhtı alındı ve beynin beslenmesi sağlandı. Ardından yapılan MR görüntülerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve İnanır'ın beyin beslenmesi şu anda iyi durumda. Şu an entübe olarak yoğun bakıma alınmış durumda. İlk 24-48 saat içinde bir uyandırma yapılmayacak, ancak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem oldukça başarılı geçti ve İnanır yoğun bakımda entübe olarak takip ediliyor, durumu stabil.

Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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