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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir?

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi, İslam inancına göre yılın en kutsal gecesi olarak kabul edilir. 2024 yılında hangi tarihe denk geldiği ve bu özel gecenin faziletleri merak konusu. Kadir Gecesi'nin faziletleri arasında, bu gecede yapılan ibadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğu inancı bulunuyor.

Müslüman alemi, dini günleri sıklıkla araştırıyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi yeniden gündeme geldi. Kadir Gecesi sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak biliniyor. -KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gecedir. Sema kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak bilinir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisinin Kadir Gecesi olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne değinildiği ve bu isimle bir surenin olduğunu vurgulayan Bozkurt, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlarla buluştuğu gece olduğunu ifade etmiştir.

Müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indiği gece olması nedeniyle Kadir Gecesi'nin büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bozkurt, Sahabelerin bu geceyi belirlemek için işaretler verdiğini ve geleneksel olarak 27. gece olarak kabul edildiğini söylemiştir. Kadir Gecesi'nde bolca tövbe ve istiğfar edilmesinin tavsiye edildiğini belirten Bozkurt, Ramazan'ın son 10 gününde ibadetlerin yoğunlaşması gerektiğini vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim'in indiği gecede Kur'an okunmasının önemli olduğunu ve bu geceyi dünya işlerinden biraz uzaklaşarak manevi olarak değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etmiştir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde ararlar ve genellikle bu geceyi Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul ederler. Ancak Kadir Gecesi'nin kesin tarihini belirlemek için İslami takvime göre hareket edilir ve her yıl bu tarih farklı olabilir.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bu yıl ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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