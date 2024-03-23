Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi!
Kadir gecesi hangi gün 2024? Sorusu, merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Müslüman alemi, dini günleri sıklıkla araştırıyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi yeniden gündeme geldi. Kadir Gecesi sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak biliniyor. Peki, Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi!
KADİR GECESİ HANGİ GÜN 2024?
Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde ararlar ve genellikle bu geceyi Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul ederler. Ancak Kadir Gecesi'nin kesin tarihini belirlemek için İslami takvime göre hareket edilir ve her yıl bu tarih farklı olabilir. Buna göre Kadir Gecesi, Ramazanın 27'nci gecesi olan 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Mevlit Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi