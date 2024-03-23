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Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi!

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Kadir gecesi hangi gün 2024? Sorusu, merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Müslüman alemi, dini günleri sıklıkla araştırıyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi yeniden gündeme geldi. Kadir Gecesi sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak biliniyor. Peki, Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi!

KADİR GECESİ HANGİ GÜN 2024?

Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde ararlar ve genellikle bu geceyi Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul ederler. Ancak Kadir Gecesi'nin kesin tarihini belirlemek için İslami takvime göre hareket edilir ve her yıl bu tarih farklı olabilir. Buna göre Kadir Gecesi, Ramazanın 27'nci gecesi olan 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Mevlit Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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