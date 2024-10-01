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Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı nedir?

Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı nedir?
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Son dönemlerin popüler isimlerinden Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile ilgili Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaşanan bir olay nedeniyle gündeme oturdu. Tesettürlü olan Türkmen'in, ev içindeki başı açık hali izinsiz olarak yayında paylaşıldı. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekerken, Ezildi ve nişanlısı hukuki süreci başlattı. Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı! En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olarak tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinen Kadir Ezildi, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda attığı adımlarla gündemden düşmeyen Ezildi, şimdi ise Söylemezsem Olmaz programında yaşanan bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Tesettürlü olan Türkmen'in, başı açık haldeki görüntüleri izinsiz şekilde yayımlandı ve bu durum büyük bir tepki topladı. İşte detaylar!

KADİR EZİLDİ SÖYLEMEZSEM OLMAZ OLAYI NEDİR?

Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen, gündemdeki yerini bu kez tatsız bir olayla aldı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, Türkmen'in tesettürlü olmasına rağmen ev içerisindeki başı açık hali canlı yayında paylaşıldı. İzinsiz olarak yayımlanan bu görüntüler, Türkmen'in özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir tepkiye yol açtı. Ezildi, konuyla ilgili sessizliğini bozarak hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.

Kadir Ezildi Söylemezsem Olmaz olayı nedir?

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISININ AÇIK VİDEOSU MU YAYINLANDI

Programda paylaşılan görüntülerin ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Birçok kullanıcı, bu görüntülerin izinsiz şekilde yayımlanmasını kınadı ve bu durumun hem mahremiyet ihlali hem de psikolojik şiddet olduğunu belirtti.

Gamze Türkmen'in de yaşanan olay nedeniyle psikolojik baskı altında olduğu ve bu durumu hukuki yollardan çözüme kavuşturmak için gerekli adımları attığı avukatı aracılığıyla duyuruldu.

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISININ BAŞI AÇIK HALİ PAYLAŞILDI

Tesettürlü bir kadın olan Gamze Türkmen'in başı açık halde görüntülerinin yayılması, özellikle dini hassasiyetleri olan çevrelerde infiale neden oldu. Tesettürlü bir kadının, ev içerisinde başı açık haliyle izinsiz görüntülenip bu görüntülerin medya organları tarafından yayımlanması, pek çok kişi tarafından mahremiyetin ihlali olarak değerlendirildi. Ezildi, avukatının açıklamasıyla bu duruma sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISI GAMZE TÜRKMEN'İN AÇIK HALİ İFŞA EDİLDİ

Gamze Türkmen, nişanlısı Kadir Ezildi'nin tanınmış bir isim olmasının bedelini mahremiyetinin hiçe sayılmasıyla ödedi. Türkmen, medyada paylaşılan açık görüntülerinin kişisel izni olmadan yayıldığını belirterek, avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı. Türkmen'in özel hayatına yönelik bu ihlal, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatılması için bir gerekçe olarak gösterildi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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