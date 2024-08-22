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Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu?

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Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor ve Kadir Ezildi ne dedi soruları sık sık araştırılıyor. Kadir Ezildi'nin babası kaç yaşında, doktor mu merak ediliyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, özel hayatıyla gündeme geliyor. Peki, Kadir Ezildi'nin babası kimdir?

Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin babası doktor mu, ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı gündeme geliyor. Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu? Detaylar haberimizdedir…

KADİR EZİLDİ'NİN BABASI KİMDİR?

Yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen doktor Mehmet Ezildi, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sessizliğini bozarak "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Programında dış sesinin "Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?" sorusu üzerine babasının açıklamasına cevap veren Kadir Ezildi "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür. Giderken de 'beni öldü bilin' dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.

KADİR EZİLDİ'NİN BABASI NE İŞ YAPIYOR?

Plastik cerrah Mehmet Ezildi, iki erkek çocuk babasıdır. Şişli'deki bir klinikte görev yapmaktadır.

Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu?

Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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