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Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti!

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Kadir Ezildi hakkında merak edilenler arasında babasının kim olduğu da bulunuyor. Kadir Ezildi'nin hayatı ve kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının ünlü plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi isyan etti.

Kadir Ezildi'nin babası kim?

KADİR EZİLDİ'NİN BABASI KİM?

Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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