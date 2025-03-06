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Kadir Ezildi bu hafta nerede? En Hamarat Benim nerede çekiliyor? NOW TV canlı izle!

Kadir Ezildi bu hafta nerede? En Hamarat Benim nerede çekiliyor? NOW TV canlı izle!
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Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen 'En Hamarat Benim' programının bu haftaki çekim yeri merak konusu oldu. En Hamarat Benim programı, sevilen sunucu Kadir Ezildi'nin rehberliğinde her hafta farklı yarışmacıların evlerinde çekiliyor.

?"En Hamarat Benim" programı, sunucu Kadir Ezildi'nin rehberliğinde, yarışmacıların kendi evlerinde temizlik ve yemek becerilerini sergiledikleri bir formata sahiptir. Bu nedenle, programın çekimleri İstanbul'da gerçekleşmekte olup, her yarışmacının evi birer çekim mekânı olarak kullanılıyor. Peki, Kadir Ezildi bu hafta nerede? En Hamarat Benim nerede çekiliyor? NOW TV canlı izle!

KADİR EZİLDİ BU HAFTA NEREDE?

En Hamarat Benim programı, yarışmacıların kendi evlerinde çekiliyor. Bu nedenle her hafta farklı bir semtte ve farklı bir evde çekimler yapılıyor. Programın genellikle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildiği biliniyor. Kadir Ezildi'nin bu hafta hangi yarışmacının evinde olduğunu öğrenmek için programın güncel bölümlerini takip etmekte fayda var.

Kadir Ezildi bu hafta nerede? En Hamarat Benim nerede çekiliyor? NOW TV canlı izle!

NOW TV NASIL İZLENİR?

En Hamarat Benim programını NOW TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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