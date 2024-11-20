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Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı?

Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı?
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Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bir Orta Doğu ülkesinde yakalandı. Terörist Kadir Çelik'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? İşte detaylar!

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in yakalandığı duyuruldu. Terörist Kadir Çelik'in kim olduğu merak ediliyor. Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi terörist Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenlendi. Peki, Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

KADİR ÇELİK KİMDİR?

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

TERÖRİST KADİR ÇELİK YAKALANDI MI?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi terörist Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan terörist Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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