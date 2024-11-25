Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri…

Toplumda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, yasaların uygulanması ve bireysel sorumluluğun benimsenmesiyle mümkündür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

" Kadına Şiddet, insanlığa ihanettir. Şiddete karşı ses çıkar, dur de!"

"Kadınların güvende olduğu bir dünya, hepimiz için daha iyi bir dünya demektir."

"Şiddete sıfır tolerans! Kadın haklarına saygı, insan haklarına saygıdır."

"Sevgi, şiddetin yerini alsın. Kadınlarımızı koruyalım, güçlendirelim."

"Sessiz kalma! Şiddeti görmezden gelme, kadınların sesi ol!"

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ SÖZLERİ

"Kadınlar çiçek değildir, insan gibi muamele görmek ister."

"Kadına şiddet bir kader değil, mücadele edilmesi gereken bir suçtur."

"Bir kadını özgürleştirmek, bir toplumu özgürleştirmektir."

"Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir; gelin, bu ihaneti hep birlikte durduralım."

"Şiddete karşı durmak, insanlığımızı korumaktır."