Kadın hakimi makam odasında vuran savcıya tutuklama talebi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Kılıçaslan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SAVCIYI, HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Hâkim Kahraman'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ YIL BOYUNCA MAĞDUR KADINLAR İÇİN ÇALIŞTI

Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.

İKİ KORUMA POLİSİ ENGEL OLAMADI, ÇAYCI CİNAYETİ ÖNLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; savcı Kılıçarslan'ın daha önce Kartal'da aynı mahkemede hâkim Aslı Kahraman ile görev yaptığı ve bu sırada Kahraman'a takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Bütün girişimlerine rağmen hâkim Kahraman'ın kendisini reddetmesi üzerine savcı Kılıçarslan ısrarlı tacizlerini sürdürürken, hâkim Kahraman savcıya karşı koruma başvurusu yaptı.

Başvurusu sonrası hâkim Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirilse de, makam odasında saldırıya uğrayan hâkimi ölümden olay sırasında odada bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtardı.

Öte yandan cinayeti önleyen çaycı Karadağ'ın Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu ve hapis cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.