Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Güncelleme:
Kadıköy Rıhtım'da 2015'te gündeme gelen cami projesinin daha önce verilen iptal kararı istinafta bozuldu ve yargı projeye onay verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bölgede yeterli sayıda cami bulunduğunu ve halktan talep gelmediğini savunarak, artacak trafik ve yoğunluk gerekçesiyle belediye olarak 20 Ocak 2026'da Danıştay'a temyiz başvurusu yaptıklarını açıkladı.

  • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami projesinin iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti.
  • Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Kadıköy Rıhtım'da sahile yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İlk kez 2015 yılında duyurulan ve Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava edilen proje, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından 2024 yılında iptal edilmişti. Ancak istinafa taşınan dosyada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

DANIŞTAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU

Kadıköy Belediyesi'nin karara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıklayan Kösedağı, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunduklarını belirtti. Belediye Başkanı, Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

İşte Kösedağı'nın o paylaşımı;

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Türk mimarisine aykırı camiden çok sanki bir fabrika, kömürle çalışan şantiye, nükleer centrala benzemiş, ucube beton, bunun yerine mimariye uygun mütevazi bir cami ve kalanını yeşil alan park yapın daha güzel olur.

