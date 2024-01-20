Kadem Ekşi kimdir, nereli? Kadem Ekşi hayatı ve kariyeri! Kadem Ekşi ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Maltepe belediye başkan adayı olarak gösterilen Kadem Ekşi'nin hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kadem Ekşi'nin kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Kadem Ekşi kimdir, nereli? Kadem Ekşi hayatı ve kariyeri! Kadem Ekşi ne mezunu? Detaylar haberimizde...

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Rize'de 1965 yılında doğan Kadem Ekşi, hayatında önemli adımlar atmış ve başarılarıyla dikkat çeken bir kişiliktir.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Maltepe ilçesinde tamamlayan Kadem Ekşi, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sürecinde sivil toplum kuruluşları içinde yer alarak aktif siyasi çalışmalarda bulundu.

1991 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak iş hayatına başlayan Ekşi, 1993 yılında kendi kurduğu Ekşioğlu Şirketler Grubu ile özel sektöre geçiş yaparak proje ve müşavirlik hizmetleri ile inşaat alanında faaliyet göstermeye başladı.

Yer bilimleri, mimarlık ve mühendislik alanında birçok projeye imza atan Ekşi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine akademik çalışmalar yürüttü.