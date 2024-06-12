KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık (konstipasyon), dışkının bağırsaklardan geçişinin yavaşlaması veya dışkının sertleşmesi nedeniyle tuvalete çıkma güçlüğü olarak tanımlanır. KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığa ne iyi gelir? İşte merak edilenler...

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Lif açısından zengin yiyeceklerin az tüketilmesi kabızlığa yol açabilir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Günlük yeterli miktarda su içmemek dışkının sertleşmesine ve bağırsakta hareketinin zorlaşmasına neden olabilir.

Düzenli egzersiz eksikliği, bağırsakların yavaş çalışmasına yol açabilir.

Yüksek stres seviyeleri ve anksiyete bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebilir.

Antidepresanlar, ağrı kesiciler, antasitler ve demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar kabızlığa yol açabilir.

Ani diyet değişiklikleri veya yetersiz beslenme kabızlığa neden olabilir.

Hormonal değişiklikler ve büyüyen uterusun bağırsaklara baskı yapması kabızlığa yol açabilir.

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), diyabet, hipotiroidi gibi bazı sağlık sorunları kabızlığa sebep olabilir.

Tuvalet ihtiyacını ertelemek bağırsak fonksiyonlarını bozabilir.

İleri yaş, bağırsak fonksiyonlarının yavaşlamasına ve kabızlığa yatkınlığa neden olabilir.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?