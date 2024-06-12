KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığa ne iyi gelir?
KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık, genellikle düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve yetersiz sıvı tüketimi nedeniyle ortaya çıkar. Kabızlığın önlenmesi ve tedavisi için yeterli miktarda su tüketmek, lifli gıdalarla beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak önerilir.
Kabızlık (konstipasyon), dışkının bağırsaklardan geçişinin yavaşlaması veya dışkının sertleşmesi nedeniyle tuvalete çıkma güçlüğü olarak tanımlanır. KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığa ne iyi gelir? İşte merak edilenler...
KABIZLIK NEDEN OLUR?
- Lif açısından zengin yiyeceklerin az tüketilmesi kabızlığa yol açabilir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.
- Günlük yeterli miktarda su içmemek dışkının sertleşmesine ve bağırsakta hareketinin zorlaşmasına neden olabilir.
- Düzenli egzersiz eksikliği, bağırsakların yavaş çalışmasına yol açabilir.
- Yüksek stres seviyeleri ve anksiyete bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebilir.
- Antidepresanlar, ağrı kesiciler, antasitler ve demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar kabızlığa yol açabilir.
- Ani diyet değişiklikleri veya yetersiz beslenme kabızlığa neden olabilir.
- Hormonal değişiklikler ve büyüyen uterusun bağırsaklara baskı yapması kabızlığa yol açabilir.
- İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), diyabet, hipotiroidi gibi bazı sağlık sorunları kabızlığa sebep olabilir.
- Tuvalet ihtiyacını ertelemek bağırsak fonksiyonlarını bozabilir.
- İleri yaş, bağırsak fonksiyonlarının yavaşlamasına ve kabızlığa yatkınlığa neden olabilir.
KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?
- Elma, armut, havuç, brokoli gibi lif açısından zengin gıdalar tüketin.
- Kepekli ekmek, kahverengi pirinç, yulaf gibi tam tahıllı yiyecekler tercih edin.
- Fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller lif açısından zengindir.
- Günlük en az 2 litre su içmek, dışkının yumuşak kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bitki çayları ve doğal meyve suları da sıvı alımını destekler.
- Yürüyüş, yüzme, yoga gibi düzenli fiziksel aktiviteler bağırsak hareketlerini teşvik eder.
- Probiyotik açısından zengin yoğurt ve kefir bağırsak sağlığını iyileştirir.
- Günlük probiyotik takviyeleri de bağırsak fonksiyonlarını düzenleyebilir.
- Tuvalet ihtiyacını hissettiğinizde ertelemeyin. Düzenli tuvalet alışkanlığı edinmek faydalıdır.
- Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmak, bağırsak hareketlerini hızlandırabilir.
- Düzenli ve yeterli uyku, genel vücut sağlığını destekler ve stres seviyelerini düşürerek kabızlığa yardımcı olabilir.
- Sindirim sistemi sağlığını destekler.
- Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları rahatlatır.
- Yüksek lif ve sorbitol içeriği nedeniyle doğal bir müshil olarak kabul edilir.
- Bağırsak hareketlerini teşvik eder. Yoğurt veya su ile tüketilebilir.
- Kabızlık problemi yaşamamak için yavaş yavaş diyetinize lif ekleyin ve dengeli beslenin.