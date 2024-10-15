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Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de (15 Ekim 2024) yayınlandı mı?

Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de (15 Ekim 2024) yayınlandı mı?
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Kabinede bakanların değişeceği iddiaları üzerine gözler bu geceki Resmi Gazete'ye çevrildi. Resmi Gazete 15 Ekim 2024 Salı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de kabine değişikliği, bakan değişikliği atamaları var mı? Son dakika Resmi Gazete ve yeni bakanlar ile ilgili detaylar açıklanıyor. İşte, 15 Ekim Resmi Gazete!

Son Dakika! Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Kabinede bakanların değişeceği iddiaları üzerine gözler bu geceki Resmi Gazete'ye çevrildi. Resmi Gazete 15 Ekim 2024 Salı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de kabine değişikliği, bakan değişikliği atamaları var mı? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika Resmi Gazete ve yeni bakanlar ile ilgili detaylar açıklanıyor. İşte, 15 Ekim Resmi Gazete haberimizde...

RESMİ GAZETE SON DAKİKA 15 EKİM 2024

15 Ekim 2024 Resmi Gazete yayınlandı. Haberimizden 15 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete içeriğine ulaşabilirsiniz.

Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de (15 Ekim 2024) yayınlandı mı?

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15 EKİM RESMİ GAZETE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

15 Ekim Resmi Gazete yayınlandı. Resmi Gazete'de Kabine değişikliğine ilişkin karar bulunmuyor.

15 EKİM 2024 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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