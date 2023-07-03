Kabine toplantısı saat kaçta başladı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı 3 Temmuz ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin güncel gelişmelerini ve ekonomik durumunu yakından takip eden yurttaşlar, Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi konuların ele alınacağı da merak konusu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 3 temmuz ne zaman, saat kaçta?

Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

Kabine toplantısı tarihi, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı memur ve emekli zammı öncesinde binlerce yurttaşın gündemine girdi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 3 temmuz ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bugün yapılacak olan Kabine toplantının ana gündeminde, ekonomideki gelişmeler olması bekleniyor. 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 15.00'de başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI 3 TEMMUZ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de memur ve emekli zammı olması bekleniyor. Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Toplantı saat 15.00'de başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.