Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan 9 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

25 Ağustos'taki son toplantının ardından, Kabine bugün yeniden toplanacak. Toplantının saatine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Toplantıdan gelecek önemli gelişmeler ve detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ekonomiye dair konular ön planda olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program çerçevesinde, ekonomideki önümüzdeki 3 yıllık hedefler masaya yatırılacak. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek amacıyla izlenecek yol haritası, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi kritik başlıklar da toplantının gündeminde yer alacak.

Dış politika açısından, Gazze ve Ortadoğu'daki gelişmeler toplantının önemli maddeleri arasında bulunuyor. İsrail'in yaklaşık 11 aydır sürdürdüğü saldırılar karşısında ateşkes çabalarındaki ilerleme değerlendirilecek. Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının durumu gözden geçirilecek.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Hem yurt içindeki hem de sınır ötesindeki operasyonların son durumu ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütlerine karşı düzenlediği başarılı operasyonlar da masaya yatırılacak.