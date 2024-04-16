KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir?

16 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez toplanıyor. Bugün yapılacak toplantıda, İran- İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA OLACAK

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.