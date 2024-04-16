Üye Girişi
Haberler

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez toplanıyor. Bugün yapılacak toplantıda, İran- İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA OLACAK

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Gündem Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (16 Nisan) kararları nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024 belli oldu mu? 16 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title