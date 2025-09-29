KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Açıklama geldi

KAAN üretimi durdu mu? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik motor tartışmaları hakkında konuştu. Görgün, çalışmaların planlandığı takvimde ilerlediğini ve üretim sürecinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığını açıkladı.

KAAN ÜRETİMİ DURDU MU?

Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN savaş uçağı üretimine yönelik tartışmalara yanıt vererek sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. KAAN için yürütülen motor çalışmalarında farklı aşamaların bulunduğunu dile getiren Görgün, ilk etapta mevcut motorların kullanılacağını, ilerleyen dönemlerde ise milli motorların devreye alınacağını ifade etti. Görgün ayrıca KAAN'ın blok yaklaşımıyla kademeli olarak geliştirileceğini, her aşamada daha güçlü versiyonlarının ortaya çıkacağını belirtti.

Prototip uçaklar için gerekli motorların Türkiye'ye teslim edildiğini açıklayan Görgün, ABD'ye resmi motor başvurularının da yapıldığını hatırlattı. KAAN'ın yerli motor geliştirme sürecinin planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü belirten Görgün, ihtiyaç halinde ilk blok uçaklarda motor değişikliğinin yapılabileceğini söyledi. Bu tür değişikliklerin mühendislik sürecini etkileyeceğini ancak takvim açısından bir dezavantaj yaratmayacağını vurguladı.

ENDONEZYA'YA KAÇ KAAN SAVAŞ UÇAĞI SATILDI?

SSB Başkanı Haluk Görgün, Endonezya'ya toplamda 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihraç edilmesinin planlandığını açıkladı. Bu uçakların milli motorlarla güçlendirileceğini belirten Görgün, ihracat sürecinin yerli motor çalışmalarına paralel olarak ilerlediğini söyledi. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii alanında kendi mühendislik gücüne güvendiğini ve projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için yürütülen geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, farklı projelerde de önemli adımlar atıldığı aktarıldı. ANKA-III için TF6000 turbofan motorunun başarıyla çalıştırıldığı, KIZILELMA için TF10000 motorunun geliştirme sürecinin devam ettiği ve KAAN için de TF35000 üzerinde çalışmaların sürdüğü açıklandı. Görgün, son iki yılda yerli motor geliştirme sürecinde ciddi ilerleme kaydedildiğini de sözlerine ekledi.