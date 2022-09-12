June hangi ay ve Türkçesi ne? Jun hangi ayın kısaltması? Türkçede June ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, June hangi ay ve Türkçesi nedir? Jun hangi ayın kısaltması? Türkçede June ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, June hangi ay ve Türkçesi nedir? Jun hangi ayın kısaltması? Türkçede June ne demek? İşte detaylar haberimizde...

JUNE HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

June, İngilizce de bir ay ismi olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı haziran olarak bilinmektedir. Toplamda 4 mevsim ve 12 ay bulunmaktadır. Haziran yani june ayı da yaz mevsimi içerisinde bulunmaktadır. June ayı yılın altıncı ayıdır. June ayının öncesinde beşinci ay olarak bilinen Mayıs ayı bulunur. Yani İngilizce olarak May adıyla bilinmektedir. June ayının sonrasında ise july olarak bilinmekte olan temmuz ayı gelmektedir.

JUN HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

İngilizce de ay isimleri kullanılırken genel olarak kısaltılmış olarak yazılır. Bu yüzden de ay isimlerini öğrenirken kısaltmalarıyla birlikte öğrenmeniz de fayda vardır. Siz de mutlaka ayların İngilizce karşılıklarını öğrenirken kısaltmalarını da öğrenmelisiniz. Böylece size büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Özellikle ayları yazılı olarak bir yerde görürseniz büyük bir ihtimalle kısaltması kullanmayı tercih etmiş olabilirler. June ayının kısaltması ise jun şeklinde ifade edilmektedir. Siz de june veya jun şeklinde kullanılan bir ay görürseniz eğer haziran ayından bahsedildiğini anlamalısınız. Her iki ifade de haziran ayını ifade etmek için kullanılır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May (kısaltılması yoktur): Mayıs,

June (kısaltılması yoktu): Haziran,

July (kısaltılması yoktur): Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık