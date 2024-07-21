Joe Biden kaç yaşında, kimdir? Joe Biden ABD Başkanı ne zaman oldu?

Joe Biden kimdir? Demokratların adayı Joe Biden adaylıktan mı çekildi ve Joe Biden kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Amerikalı politikacı ve eski avukat olan Joe Biden kimdir ve ne zaman ABD başkanı olduğu araştırılıyor. Joe Biden kaç yaşında, kimdir? Detaylar haberimizdedir...

JOE BIDEN KİMDİR?

20 Kasım 1942 Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

Liberal görüşleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunan politikacı eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Biden, kürtaj meselesinde de "vücutlarıyla ne yapacaklarına" ilişkin olarak seçimin kadınlara ait olması gerektiğini savunuyor.

Çevre konusunda da aktif projeler yürüten ABD Başkan Yardımcısı, gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf ediyor. Biden, bağlayıcı yeni bir uluslararası antlaşma imzalanması gerektiğine inanıyor.

2003 yılında Irak Savaşı'nı destekleyen Biden, daha sonra kendini bu konuda hatalı bulduğunu söyledi ve tavrını değiştirdi. Kendini 'Yahudi olmayan bir Siyonist' olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Ancak Biden ayrıca Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunmakta, Gazze'ye insani yardımın sağlanmasını ve İsrail'in ilhak ettiği topraklardaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasının gerektiğini söylemektedir.

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.