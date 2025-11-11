Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Jess Molho, hem oyunculuğu hem de sunuculuğu ile uzun yıllardır izleyicilerin ilgisini çekiyor. Türkiye ve İtalya vatandaşlığı bulunan Molho, kariyerini başarıyla sürdüren çok yönlü bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Jess Molho kimdir? Jess Molho kaç yaşında, nereli? Jess Molho'nun oynadığı dizi ve filmler haberimizde!

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi İtalyan, babası ise Yahudi asıllı Türk olan Molho, çok kültürlü bir aileden gelmektedir. Eğitim hayatına Işık Lisesi'nde başlayan Molho, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuş, ardından Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında televizyon sunuculuğu ile adım atan Molho, aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de birçok dizide ve filmde rol almıştır. Televizyon ekranlarında farklı formatlarda program sunmuş, izleyiciyle etkileşim kurmayı başarmıştır.

JESS MOLHO KAÇ YAŞINDA?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Uzun yıllardır televizyon sektöründe yer alan Molho, deneyimi ve samimi sunum tarzı ile her yaş grubundan izleyici tarafından sevilen bir isim olmuştur.

JESS MOLHO NERELİ?

Jess Molho, İstanbul doğumludur ve hem Türk hem de İtalyan vatandaşlığına sahiptir. Çok kültürlü geçmişi, hem kariyerine hem de kişisel yaşamına farklı bir perspektif katmıştır. Molho, İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve sanatsal altyapısından beslenerek hem tiyatro hem televizyon alanında başarılı projelerde yer almıştır.

OYUNCULUK KARİYERİ : JESS MOLHO'NUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Jess Molho, uzun yıllar boyunca birçok popüler dizide ve filmde izleyici karşısına çıkmıştır. Rol aldığı projeler hem dram hem komedi türlerinde çeşitlilik göstermektedir.

DİZİLERİ

Dadı (2000)

Çarli İş Başında (2000)

Çocuklar Duymasın (2002)

Sihirli Annem (Yavuz, 2004-2006 / 2011-2012)

Yaprak Dökümü (Görkem, 2006)

Mahşer (2007)

Sardunya Sokağı (Cemil, 2007)

Memur Muzaffer (TV muhabiri, 2008)

Prenses Perfinya (Hakan, 2008)

Yahşi Cazibe (Deniz, 2010)

Acayip Hikayeler (2012)

Köstebekgiller (Fikri Güzel, 2012)

İşler Güçler (2012)

Kardeş Payı (2014)

Gorbi (2019)

FİLMLERİ

SüpüRRR (Alper, 2009)

Çat Kapı Aşk (Aras, 2017)

Molho'nun hem televizyon hem de sinema projelerindeki performansı, oyunculuk yeteneğini gözler önüne sermektedir.