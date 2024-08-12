Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Jack Reacher filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jack Reacher filmini izleyecek olanların merak ettiği Jack Reacher konusu nedir, Jack Reacher oyuncuları kimler ve Jack Reacher özeti gibi konuları inceliyoruz.

JACK REACHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 26 Aralık 2012 (Fransa)

Pittsburgh'da bir adam, bir minibüsü PNC Park'tan Allegheny Nehri'nin karşısındaki bir otoparka sürer ve parkmetrenin içine bir çeyreklik bırakır. Bir tüfek kullanarak nehrin North Shore Yolu'nda beş kişiyi uzun mesafeden vurup öldürdükten sonra oradan uzaklaşır.

Dedektif Calvin Emerson başkanlığındaki Pittsburgh Polisi bir mermi kovanı ve park ücretini ödemek için kullanılan çeyrekliği bulur. Paranın üzerindeki parmak izi eski bir Amerikan Ordusu keskin nişancısı olan James Barr'a aittir. Polis evine baskın yaptığında minibüsü, tüfeği ve Barr'ı baygın halde bulur. Emerson ve Bölge Savcısı Alex Rodin tarafından yapılan sorgulama sırasında Barr'a, tam bir itiraf karşılığında ömür boyu hapis cezası ya da Rodin hiç dava kaybetmediği için garantili ölüm cezası arasında bir seçim yapması teklif edilir. Barr bunun yerine bir not defterine "Jack Reacher'ı getirin" yazar. Jack Reacher bir gezgin ve eski ABD Ordusu Askeri Polis Teşkilatı müfettişi ve binbaşıdır. Barr hakkında bir haber yayını gördükten sonra Pittsburgh'a gelir. Emerson ve Rodin, Jack'in kanıtları görme talebini reddeder, ancak mahkûm arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan ve şu anda komada olan Barr'ı görmesine izin vermeyi kabul ederler.

Jack, Barr'ın savunma avukatı, Alex Rodin'in kızı Helen Rodin ile tanışır. Helen Rodin ona araştırmacı olması halinde kanıtları görebileceğini söyler, ancak Jack Barr'ı aklamakla ilgilenmediğini söyler. Barr'ın Irak'taki görev süresi boyunca cinayetler işlediğini, ancak Barr'ın haberi olmadan askeri taşeron kurbanlarının çok sayıda kadına saldırdığı bir hafta sonundan yeni çıktıkları ve ABD Ordusu'nun tüm bu karmaşanın unutulmasını istediği için yargılanmadığını açıklar.

Jack, Barr bir daha böyle bir şeye kalkışırsa onu alaşağı edeceğine yemin etti. Helen'in o gün öldürülen insanlar hakkında bilgi edinmek için kurbanların ailelerini ziyaret etmesi şartıyla soruşturmayı kabul eder. Jack olay yerine gider ve tutarsızlıklar bulur: eğitimli bir keskin nişancı Fort Duquesne Köprüsü yakınlarındaki bir minibüsten ateş etmiş olabilir.

Görünüşte rastgele bir bar kavgası, Jack'in birilerinin soruşturmasını bırakması için ona baskı yapmaya çalıştığını fark etmesine neden olur. Helen kurbanlarla ilgili bulgularını Jack'e bildirdikten sonra, Jack yerel inşaat şirketi sahibi Oline Archer'ın gerçek hedef olduğunu, diğer kurbanların ise olayı örtbas etmek için kullanıldığını öne sürer. Jack daha sonra kavgayı kışkırtması için para ödenen genç kadının cinayetiyle suçlanır.

Jack sonunda bir önsezinin peşine düşerek komşu Ohio'da eski Amerikan Deniz Piyadeleri Topçu Çavuşu Martin Cash'e ait bir atış poligonuna gider. Gerçek failler, sadece Zek Chelovek ("mahkûm insan") olarak bilinen eski bir Sovyet mahkûm tarafından yönetilen acımasız bir inşaat firması için çalışmaktadır.

Çete, Dedektif Emerson'ın yardımıyla Helen'i kaçırır ve bir taş ocağında rehin tutar. Jack, Zek'le yüzleşmeden önce Cash'in yardımıyla uşakları ve Emerson'ı öldürür. Zek, Jack'in kendisine karşı tanıklık edebilecek herkesi öldürdüğünü ve mahkûm edileceğinden şüphe duyduğunu belirtirken, aynı zamanda bir Amerikan hapishanesinin Sibirya'daki önceki hapsine kıyasla kolay olacağını ifade eder.

İkna olan Jack onu başından vurur. Barr komadan uyandığında Helen'a suçla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, ancak suçlu olması gerektiğine inandığını söyler. Barr'ın cinayetleri nasıl işlemiş olabileceğine dair zihinsel canlandırması Jack'in teorisiyle örtüşmektedir. Pişmanlık duyan Barr hem sorumluluğu hem de cezayı kabul etmeye hazırdır. Ancak Helen onun aklanacağından emindir. Bu sırada otobüste oturan Jack, bir adamın genç bir kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini duyar ve onunla yüzleşmek için ayağa kalkar.

Oyuncular:

Tom Cruise

Rosamund Pike

Robert Duvall

Richard Jenkins

David Oyelowo

Werner Herzog

Jai Courtney

Alexia Fast