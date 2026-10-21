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Yasa dışı bahis operasyonunda 101 gözaltından 78'i tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 101 gözaltından 78'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis operasyonunda 101 gözaltından 78'i tutuklandı
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Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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