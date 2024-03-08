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İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kaç yaşında, nereli?

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CHP Ankara-Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ankara-Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kaç yaşında, nereli?

İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ankara- Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara- Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ankara- Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

İZZET DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

İzzet Demircioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Ayaş ilçesindeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak belirlenmiştir. CHP'nin adayını duyurmasının ardından, vatandaşlar İzzet Demircioğlu hakkında bilgi edinmeye başlamışlardır.

Siyasi kariyerine CHP Ayaş ilçe başkanlığında başlayan İzzet Demircioğlu'nun özel sektörde de çalıştığı bilinmektedir. CHP Ayaş İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Demircioğlu Ayaş Belediye Başkan adayı olarak seçilmiş ve atanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yerel seçimlerdeki adayı Ali Başkaraağaç, %46,10 oy alarak ikinci sırada kalmıştı. İzzet Demircioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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