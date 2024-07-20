Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bornova 20-21 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Aliağa, Bayraklı, Bornova su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

20 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA, BAYRAKLI, BORNOVA SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bornova 20-21 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Karşıyaka Bayraklı Bergama Bornova Aliağa Kiraz İzmir İzmir Gündem Emlak Genel Yaşam Haberler

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

Bakmadan Geçme

Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı, transferde son durum nedir? Grazer Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Grazer BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Grazer Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Grazer Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! En-Nesyri için 48 saat bitiyor! En-Nesyri kararını verdi mi, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transferde son durum Beşiktaş Grazer maçı CANLI izle! (HD) 20 Temmuz Beşiktaş Grazer maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! BEŞİKTAŞ-GRAZER TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Beşiktaş Grazer maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Grazer maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-GRAZER) EXXEN spor canlı izle! 20 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Beşiktaş Grazer maçı hangi kanalda? BJK Grazer maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 20-21 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 20-21 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane 20-21 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bornova 20-21 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 20-21 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Pozantı, Yumurtalık, Feke 20-21 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title