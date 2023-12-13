İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
13 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|İZKENT
|13.12.2023 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1320 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|13.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY YOLU OBAKÖY ÖNÜNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|GAZİEMİR
|FATİH
|13.12.2023 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1191 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KARABAĞLAR
|LİMONTEPE, SALİH OMURTAK, BAHRİYE ÜÇOK, ALİ FUAT ERDEN
|13.12.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9800 SOKAK NO:4 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|13.12.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6345 SOKAK No:42 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 6351 X 6344 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ
|13.12.2023 saat 16:55ile 18:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT ÇALIŞMASI
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE, ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR
|13.12.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|4208 sokak içi BARANKAYA ALT YAPI ÇALIŞMASI nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir
|TORBALI
|BAHÇELİEVLER
|13.12.2023 saat 16:55ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR