İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Kasım Ödemiş, Selçuk, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

YILANLI, HACIHASAN, KEMER, BALABANLI, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, ÇAMLICA, DEMİRDERE

04.11.2024 saat 09:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, SUÇIKTI, KEMER, YILANLI, HACIHASAN, BALABANLI, IŞIK, YENİKÖY VE ŞİRİNKÖYMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.

SELÇUK SU KESİNTİSİ