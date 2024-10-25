İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ÇEŞME SU KESİNTİSİ

16 EYLÜL

25.10.2024 saat 17:15 ile 21:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

3 . ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3309 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

MENDERES SU KESİNTİSİ