İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
İZSU Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
ÇEŞME SU KESİNTİSİ
- 16 EYLÜL
- 25.10.2024 saat 17:15 ile 21:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
- Ana Boru Arızası
- 3 . ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3309 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
MENDERES SU KESİNTİSİ
- ÇİLEME
- 25.10.2024 saat 18:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
- Ana Boru Arızası
- ÇİLEME MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.