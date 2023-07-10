İzmir yangın SON DAKİKA! İzmir'de orman yangınında son durum nedir? İzmir orman yangını nerede çıktı?

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İZMİR YANGIN SON DAKİKA

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı." dedi.

İZMİR'DE ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" dedi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

İZMİR ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Havaların ısınmasıyla İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı. Aliağa ve Menderes ilçelerinde ekipler alevlere müdahale ederken Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.