İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu?

İzmir Tüpraş patlaması son dakika! İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride çıkan yangına müdahale ediliyor. İzmir Aliağa Tüpraş patlaması sonrası Tüpraş'ta neden patlama oldu merak edildi. İşte İzmir Tüpraş patlaması detaylar haberimizde!

İZMİR TÜPRAŞ PATLAMASI

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ham petrol fırınında yaşandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

PATLAMA NEDEN OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.